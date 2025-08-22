Violencia en Avellaneda: hincha que cayó se recupera, detenidos fueron liberados y la U prepara su ofensiva contra Independiente

En Argentina dan por hecho que el club azul avanzará en la Copa Sudamericana, pero aún así recibiría sanciones.

Más de 24 horas han pasado desde la barbarie que se registró en el Estadio Libertadores de América en medio del partido de la U contra Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde hinchas rojos violentaron a sus pares azules dejando heridos y una ola de detenidos.

Durante este jueves se confirmaba que eran más de cien chilenos los que fueron aprehendidos por la policía argentina, varios de ellos acusando golpes y robos de parte de los uniformados. Gracias al trabajo en conjunto de autoridades, todos ellos lograron ser liberados.

Así lo confirmó el presidente Gabriel Boric durante la noche. “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”, consignó.

“Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, añadió.

Mientras todos ellos ya comenzaron a planear su regreso al país, hay un hincha que sigue luchando por su vida, pero con un pronóstico favorable. Se trata de Gonzalo Alfaro, de 33 años, quien protagonizó una de las imágenes más crudas de la violencia en Avellaneda al caer desde la tribuna al vacío.

Uno de sus amigos conversó con ADN Radio y entregó nuevos detalles de su estado, luego de que se informara que estaba en riesgo vital. Ahí detalló que “recibimos el informe de la doctora. Ella nos explicó que Gonzalo ayer llegó con un traumatismo en el cráneo, una fractura en el cráneo. Él entró a pabellón y fue operado con éxito”.

“Él cuando llegó estaba con poca conciencia y eso era bueno porque al final no llegó de forma inconsciente. La operación se hizo porque debía hacerse claramente y la doctora dijo que fue una operación exitosa“, añadió.

Un dato relevante que dio a conocer, además, es que los médicos descartaron que las lesiones que sufrió Alfaro se debieran a la caída, sino que a los golpes que recibió de parte de los argentinos. “Salió una información que él había sufrido una caída en altura y por la conclusión que nos dio la doctora, al parecer no fue así“, reveló.

“La fractura que sufrió en el cráneo fueron por los golpes que recibió y concluyó que no fue la caída en altura, porque él no sufrió lesiones ni en sus piernas ni en otras partes del cuerpo. Fue solo la lesión craneal”, aseveró.

En las últimas horas, la Universidad de Chile informó que “el paciente con riesgo vital pasó a cuidados intensivos gracias a una notable mejoría tras una operación por fractura de cráneo”.

“Hasta las últimas consecuencias”

Mientras los hinchas se recuperan de lo vivido y el resto intenta volver al país, la Universidad de Chile ya prepara su ofensiva ante la Conmebol por lo vivido en Argentina. Más aún luego de que el presidente de Independiente viajara a Paraguay para dejar al club azul como el principal responsable de los hechos de violencia.

Michael Clark, presidente de Azul Azul, dejó en claro que “va a venir su minuto que cuidaremos los intereses del club, ténganlo por seguro. Vamos a llegar a las últimas consecuencias porque efectivamente nosotros somos víctimas en esto“.

“Nosotros no somos victimarios, nosotros no organizamos y si uno mira un poco lo que pasó ayer, es bastante evidente que hubo faltas graves“, agregó.

En tanto, La Tercera reveló que Pablo Milad, presidente de la ANFP, se comunicó con su par de la Conmebol, Alejandro Domínguez, donde le insistió en que los hinchas rojos fueron los que protagonizaron los desórdenes y la seguridad es responsabilidad de Independiente.

En Argentina, en tanto, ya dan por hecho que la U logrará clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que Independiente quedará desclasificado. “99,9% que la U de Chile pasa de fase. Independiente va a ser desclasificado“, aseguró Juan Carlos Toti Pasman en DSports.

Aún así, recalcó que el club azul recibiría sanciones, como que no podrá jugar con público el resto de los partidos en el torneo.