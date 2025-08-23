Estreno del Claro Arena: a qué hora y dónde ver el partido de la UC frente a Unión Española

Tras años de trabajo en San Carlos de Apoquindo, el duelo entre la UC y los hispanos marcará el estreno oficial del Claro Arena.

La UC buscará este sábado los tres puntos ante Unión Española en el partido programado por la la fecha 21 del Campeonato Nacional, que marcará el estreno oficial del Claro Arena.

Se espera un lleno total en el renovado estadio San Carlos de Apoquindo, más aún luego de la goleada por 4 a 1 que el conjunto estudiantil le propinó a Colo Colo en la fecha anterior.

El quipo que dirige Daniel Garnero se ubica en la sexta ubicación de la tabla de posiciones, con 30 puntos, en tanto que el equipo hispano se sitúa penúltimo, en la zona de descenso directo, con apenas 14 puntos.

A qué hora y dónde ver el partido de la UC con U Española en el Claro Arena

De acuerdo con la programación de la ANFP, el partido de la UC con U Española en el Claro Arena se disputará este sábado 23 de agosto, a partir de las 20:00 horas.

Quienes no puedan asistir al estadio para ver el duelo entre cruzados e hispanos, pueden hacerlo por televisión u online.

En el primer caso, el partido lo transmitirá la señal de TNT Sports Premium, mientras que en el segundo será a través de la plataforma de streaming Max.

Respecto de las formaciones que presentarían ambos elencos, la UC lo haría con Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Gary Medel, Jhojan Valencia; Eduard Bello, Diego Valencia, Clemente Montes; Fernando Zampedri.

Por su parte, Unión Española pararía en la cancha un once que sería con Martín Parra; Sebastián Pereira, Valentín Vidal, Bianneider Tamayo; Kevin Contreras, Gonzalo Castellani, Matías Marín, Gabriel Norambuena; Ariel Uribe; Ignacio Jeraldino, Bryan Carvallo.