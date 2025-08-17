Tras goleada ante Colo Colo: Universidad Católica entra de lleno en venta de entradas y abonos para el Claro Arena

Luego de derrotar 4-1 de manera inapelable a Colo Colo, Universidad Católica ahora piensa en su ansiado regreso a San Carlos de Apoquindo para inaugurar su flamante Claro Arena. Será el 23 de agosto, a las 20:00 horas, cuando el balón vuelva a rodar en el estadio precordillerano en partido que la Franja disputará ante la Unión Española.

Y a la espera de mayor información sobre el proceso de venta de entradas para dicho encuentro, el cuadro estudiantil ya busca copar lo más que pueda el recinto deportivo. Una de las medidas con mayor éxito fue el proceso de venta del Abono Media Temporada 2025, que incluye todos los partidos válidos por la Liga de Primera que Universidad Católica juegue de local en Claro Arena.

A casi solo 3 horas del triunfo ante el Cacique, Cruzados informó que fueron agotados todos los abonos disponibles en su página, lo que les permitió cerrar 14.000 abonados para este 2025. Los precios iban desde los $67.900, para Lepe/Prieto Bajo, hasta los $99.900 para Lepe/Prieto Alto Central.

En ese mismo sentido, otro de las campañas que lleva el elenco precordillerano es el ofrecimiento para convertirse en Socio Cruzado, lo que si bien no garantiza entradas para partidos, si otorga acceso otros beneficios, como preventas exclusivas, descuentos en tiendas y escuelas de fútbol. A nivel anual, los precios varían dependiendo de los cuatro planes disponibles: Plus ($24.900), Full ($49.900), Junior ($14.900) y Región ($19.900).

Respecto a eventos, Cruzados también prepara otros eventos deportivos con los que sacarle provecho a su nuevo estadio. En un evento para homenajear a tres de sus grandes ídolos, la UC preparó Adiós Capitanes, una cita que servirá para despedir y celebrar a José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristián Álvarez, tres ex portadores de la jineta en el club con precios que van desde los $9.000 hasta los $55.000.

Con una capacidad máxima de 20.249 espectadores, Universidad Católica se presenta en su renovado Claro Arena de diversas maneras para hacer valer su localía en el estadio más moderno que ahora tiene el país.