Identificaron a los barristas de Independiente que agredieron a los hinchas de la U

“Esas personas ya están identificadas”, dijo el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires sobre los barristas de Independiente que agredieron a los hinchas de la U.

Ya fueron identificados los miembros de la barra de Independiente de Avellaneda que atacaron a los hinchas de la U de Chile durante el partido por la Copa Sudamericana, de acuerdo a lo confirmado por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Según confirmó la autoridad provincial, con estos datos se implementó un operativo destinado a detener a los involucrados en la agresión a los seguidores del cuadro universitario laico.

A la vez, Javier Alonso ratificó la información en cuanto a que Independiente no podrá jugar por ahora en el Estadio Libertadores de América, debido a la solicitud de clausura que presentó el fiscal a cargo del caso para preservar la escena y recabar pruebas.

Ya están identificados los hinchas de Independiente que atacaron a los barristas de la U

Al abordar el tema de los hinchas de Independiente que atacaron a los barristas de la U, el ministro de Seguridad bonaerense reveló que “hay 20 causas judiciales: una por cada persona lesionada, y estamos trabajando muy bien con el fiscal“.

“Esas personas ya están identificadas, pero todo eso hay que llevarlo a la Justicia“, manifestó Alonso, quien al ser consultado si los barristas serían detenidos, respondió que “sí, sí, por supuesto. Ayer hubo un trabajo muy importante para identificarlos“.

Además recalcó que “por supuesto habrá prohibición de ingreso al estadio, sanciones, como siempre hacemos, pero ahora lo importante es esclarecer y hacer que rindan cuentas los violentos que vimos en esas imágenes terribles“.

Los eventuales detenidos se sumarán a otros dos hinchas de Independiente que fueron arrestados en las afueras del recinto deportivo, luego de ser sorprendidos cuando estaban robando.