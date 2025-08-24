Jarry cae ante Mensik y se despide en primera ronda del US Open

El tenista nacional quedó eliminado en la primera ronda del último Grand Slam del año.

Una dura derrota sufrió Nicolás Jarry este domingo en el US Open.

El tenista nacional se enfrentó al checo Jakub Mensik, número 16 del Ranking ATP, en su primer partido del último Grand Slam del año realizado en Estados Unidos.

Pero a pesar de las expectativas de que replicara su buena actuación en Wimbledon —donde llegó a cuarta ronda—, Jarry cayó inapelablemente frente a un Mensik que no mostró fisuras en su juego.

A lo largo del partido, la primera raqueta nacional se mostró agresivo mostrando un tenis agresivo, pero los tiros ganadores estuvieron acompañados de varios errores no forzados.

El saldo fue de 39 errores no forzados y apenas 37 tiros ganadores.

Por otro lado, Jarry erró en momentos clave del partido, otorgando facilidades a Mensik que nunca se vio abajo en el marcador.

🇨🇿 Mensik, 16° preclasificado, derrotó a 🇨🇱 Jarry en sets corridos y avanzó a segunda ronda del #USOpen. 🔜



📺 Mirá el US Open en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/zk7W94svfC — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 24, 2025

Finalmente, el partido se decantó por un 7-6 (5), 6-3 y 6-4 a favor del checo en dos horas y 24 minutos de juego marcando de la despedida de Jarry del US Open.

Con este resultado el tenista chileno completó su quinta derrota consecutiva.

Jarry tendrá su próximo desafío en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo, que tendrá lugar en el Parque Estadio Nacional el próximo 13 y 14 de septiembre.