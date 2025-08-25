Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el US Open 2025

Tabilo enfrentará a Zverev con el objetivo de dar el batacazo y cobrar revancha del último encuentro que protagonizaron en el Masters de Roma.

Alejandro Tabilo (122°) ya tiene horario para desafiar al alemán Alexander Zverev (3°) por la primera ronda del US Open 2025.

Tras la despedida temprana de Nicolás Jarry (102°), quien cayó en sets corridos ante el checo Jakub Mensik, Jano es el único que chileno que sigue en carrera en el cuarto Grand Slam del año, teniendo en cuenta también que Cristian Garin y Tomás Barrios no lograron superar la qualy.

Para avanzar a la siguiente ronda, Alejandro Tabilo tendrá una dura tarea, ya que en frente tendrá a un top 3 del mundo, con quien tiene un historial desfavorable.

Ambos se enfrentaron en las semifinales del Masters 1000 de Roma 2024, donde Zverev terminó remontando un partido increíble. Tras imponerse 6-1 en el primer parcial, el nacional cayó por 7-6(4) y 6-2 en las siguientes mangas, para que el europeo posteriormente termine alzando el trofeo derrotando a Nicolás Jarry en la final.

Ahora, con sed de revancha y con el objetivo de repuntar una temporada bastante irregular, Alejandro Tabilo irá en busca de la sorpresa en el US Open, y en caso de vencer al alemán, su próximo rival saldría de la llave entre el español Roberto Bautista Agut (47°) y el británico Jacob Fearnley (60°).

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev en el US Open 2025

El partido entre Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev por la primera ronda del US Open se jugará este martes 26 de agosto, no antes de las 20:10 horas de Chile en el Champions Court.

Este encuentro se podrá ver en vivo por TV a través de la señal de ESPN 2, mientras que por streaming, el duelo del chileno lo podrás seguir por medio de la plataforma de Disney+.