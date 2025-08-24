“Mi cabeza estaba en otra”: Jarry alude a “problemas familiares” tras derrota en el US Open

Además, tras su derrota en el US Open, Jarry afirmó que no llega de la mejor forma a la serie de la Copa Davis de septiembre.

Nicolás Jarry sorprendió al revelar que vive un complejo presente en los personal tras caer en la primera ronda del US Open frente al checho Jakub Mensik.

Tras el encuentro —en que fue derrotado por parciales de 7-6 (5), 6-3 y 6-4—, el tenista nacional confesó que no pudo concentrarse del todo en el partido debido a una situación personal.

“No me siento muy bien, pero bueno, hay que aceptar cada minuto y salir a la cancha para pelear con lo que uno tiene, más que eso uno no puede hacer”, partió señalando Jarry en la entrevista pos encuentro con ESPN.

En esa línea, la primera raqueta nacional reveló que “tuvimos unas complicaciones familiares en estos últimos días, entonces mi cabeza estaba en otra”.

Asimismo, aseguró que junto a su familia están “tratando de superarlo lo mejor posible con la ayuda de mi equipo”.

En lo tenístico, Jarry apuntó a que una de las fallas de su juego fue no haber aprovechado el viento a favor en ciertos momentos.

“Me faltó jugar mejor con el viento a favor. La mayoría de los errores que cometí fueron cuando estaba viento a favor y no logré encontrar la manera de bajar esos errores”, dijo el tenista.

El mal pronóstico de Jarry para la Copa Davis

Jarry también se dio el tiempo de dialogar con radio Cooperativa, contexto en que defendió su juego luego de ser consultado si es que creía que su devolución estaba siendo su punto débil.

“No concuerdo contigo. En este minuto no tengo ninguna debilidad. Tengo que juntar todas las piezas y que se me den un par de esos resultados”, sostuvo Jarry.

Por otra parte, el tenista nacional fue sincero en reconocer que Chile no llega de la mejor forma a la serie de Copa Davis que se disputará el próximo 13 y 14 de septiembre.

“No llegamos muy bien. No me siento muy confiable, pero tenemos un mejor equipo en general. Somos los favoritos y del rival no conozco nada, eso es trabajo del capitán”, sentenció.