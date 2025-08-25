La ofensiva judicial de U de Chile en Argentina: presentó denuncia por ataques a sus hinchas en duelo contra Independiente

La dirigencia de la U viajó a Argentina para interponer una denuncia formal por los delitos que sufrieron sus hinchas en el Estadio Libertadores de América.

Este lunes la U de Chile presentó una denuncia formal producto de los serios incidentes que se registraron en el duelo ante Independiente de Avellaneda en el marco de la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, junto con el director José Ramón Correa y el abogado del club, Jorge Arredondo, arribaron a Buenos Aires para interponer una acción legal en contra de quienes resulten responsables del violento ataque en contra de sus hinchas en el Estadio Libertadores de América.

Por medio de un comunicado, Universidad de Chile informó que la dirigencia estuvo “esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de la U durante los actos de violencia ocurridos la noche del miércoles pasado en el partido contra Independiente, en el estadio Libertadores de América”.

En esa línea, desde el cuadro estudiantil añadieron que “el trámite judicial fue realizado esta mañana junto con los abogados argentinos del prestigioso estudio de penalistas Castex Pauls, contratados por la U para seguir los casos que afectaron a los hinchas chilenos en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. En la instancia, Clark y los abogados de la U se reunieron con el fiscal Mariano Zitto”.

De esta manera, la justicia argentina “deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables y aplicar las sanciones que establece la ley”.

Posteriormente, la dirigencia de Azul Azul visitó a los hinchas que todavía se encuentran en recuperación en territorio argentino, específicamente en el Hospital Pedro Fiorito, donde compartieron con los familiares de dichos fanáticos.

“En la ocasión, pudieron hablar por videollamada con Pablo Mora, reunirse con los cercanos del herido, y conversar también con la familia de Gonzalo Alfaro, a quienes les regalaron camisetas con dedicatorias de los jugadores de la U”, explicaron en la institución.