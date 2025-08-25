Los duros castigos que anunció Independiente de Avellaneda a hinchas que protagonizaron violento ataque ante U de Chile

Independiente de Avellaneda identificó a 25 barristas que fueron parte de los enfrentamientos con los hinchas de la Universidad de Chile.

Siguen las repercusiones tras los serios incidentes que protagonizaron los hinchas de la U de Chile e Independiente de Avellaneda en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde varios fanáticos azules resultaron heridos y detenidos.

Mientras se está a la espera de los castigos de Conmebol para ambos equipos y la resolución con respecto a cuál será el conjunto que avance a la siguiente ronda, el Rojo dio a conocer que identificó a un grupo de barristas que fue parte de la masacre que se vivió en el sector visitante del Estadio Libertadores de América.

Así lo informó Independiente de Avellaneda a través de un comunicado: “Gracias a la información que aportó nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), ya se identificaron 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido del pasado miércoles“.

Las duros castigos que anunció Independiente de Avellaneda para los hinchas que protagonizaron incidentes en duelo contra U de Chile

Bajo este contexto, el club argentino anunció severas sanciones para dichos simpatizantes: “Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol“.

En esa línea, desde la institución manifestaron su “compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente“.

Para cerrar, Independiente expresó en el escrito que “nuestro Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto. Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores“.