Duro golpe de WWE a Stephanie Vaquer

Stephanie Vaquer recibió una dura y mala noticia en el último capítulo de RAW, que se emitió este lunes.

La luchadora chilena, quien el domingo 31 de agosto iba a ir por el título del Campeonato Mundial Femenino de WWE en Clash on París, finalmente fue borrada del evento.

Lo anterior, debido a que su contendora y monarca de la división, Naomi, anunció su embarazo, situación por la cual el cinturón quedó vacante.

Si bien se sabía que el combate no se iba a realizar, aún quedaba saber qué pasaría con La Primera, cuya incógnita la despejó el gerente general de RAW, Adam Pearce, quien en el mismo programa Monday Night RAW le comunicó la noticia.

“Tú eres la retadora número uno al título mundial femenino de WWE, eso nadie te lo va a quitar. Pero la situación de Naomi, técnicamente el título está vacante. En París no va a poder suceder (la pelea). Sé que estás decepcionada, yo también, pero tendrás tu lucha por el campeonato”, le dijo a Stephanie Vaquer.

En este sentido, Pearce le comentó a la chilena que “tengo una oponente (para ti) en mente, termino esta semana con los detalles y cuando termine la misma, sabrás con certeza a quién te vas a enfrentar”. Frente a esto, la oriunda de San Fernando le contestó: “Deseaba estar en París, pero estaré lista cuando suceda“.

El sentido mensaje de Stephanie Vaquer tras ser bajada de Clash on París de WWE

Luego de que se diera a conocer esta decisión, Stephanie Vaquer publicó una sentida reflexión por medio de sus historias de Instagram.

“¡No! No es motivación, es disciplina, no estarás motivado todos los días“, escribió junto a un emoji de malestar. A lo que agregó: “Hay cosas que a veces pesan más que el cansancio“.