Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez vuelven a la Fórmula 1: las razones de Cadillac para elegirlos

Ambos de 35 años, la experiencia y sus carreras en la F1 fueron factores determinantes para el nuevo equipo.

Hace más de un año, el juego de sillas de la Fórmula 1 se preparaba para la llegada de la escudería Cadillac en 2026. Con dos asientos más disponibles, el saturado mercado de pilotos concedió un mayor margen, sobre todo para los más jóvenes. Sin embargo, el equipo se decantó por la experiencia: sus elegidos fueron Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez, ambos de 35 años.

Se trata de una alineación con un aire de familiaridad. Los dos pilotos son figuras conocidas, pilares de la parrilla de F1 por más de una década antes de perder sus asientos en Red Bull (Pérez) y Sauber (Bottas) a finales de 2024. Además, ambos tomaron roles importantes en el reciente periodo de éxitos sostenidos por Mercedes (Bottas) y el mismo Red Bull.

Mucho se especuló por la posibilidad de Cadillac de apostar por el potencial de algún joven corredor, buscando ser recompensados a largo plazo con alguien que pudiera liderar el equipo por los próximos años. O, incluso, se barajaba la opción de un piloto estadounidense, reforzando la identidad patriótica de la marca originaria de Estados Unidos.

Sin embargo, la apuesta final fue ir por lo seguro. “Cuando se tiene en cuenta la experiencia única que aportan ambos pilotos, es evidente que se han situado en lo más alto”, aseguró a la prensa Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports, la empresa dueña del equipo Cadillac. “Han sido nuestra primera opción“.

Además, aseguró que las conversaciones con Bottas y Pérez destacaron por su capacidad para “crear esta química de equipo“, luego de haber formado parte de dos de las escuderías más dominantes en la historia de la F1.

Si bien Towriss aceptó que los dos pilotos tenían un gran atractivo comercial que naturalmente beneficiará al equipo, indicó que “eso no fue un factor determinante“, sino que fue su entusiasmo por el proyecto deportivo lo que terminó por transformarles en sus elegidos.

Más allá de esta confirmación, la grilla 2026 de pilotos de la Fórmula 1 aún tiene varias plazas disponibles. Tanto Mercedes como Racing Bulls deben oficializar a sus dos titulares, aunque en el primero es prácticamente un hecho que seguirán George Russell y Kimi Antonelli. Asimismo, restan conocerse a los acompañantes de Max Verstappen en Red Bull Racing y de Pierre Gasly en Alpine, donde el argentino Franco Colapinto es el principal candidato para retener dicho asiento.