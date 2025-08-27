Las horas clave para el regreso de Quinteros a Colo Colo y el nuevo DT que baraja ByN en caso de que se caigan las negociaciones

Este miércoles podría salir humo blanco en la nueva reunión de directorio de ByN. Además de Quinteros, la dirigencia tiene sobre la mesa otro DT con pasos por el fútbol mexicano.

Este miércoles se viven horas clave en Colo Colo, donde se podría definir al nuevo DT del Cacique tras la salida de Jorge Almirón.

Durante la semana el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, adelantó que durante esta jornada se podría conocer al nuevo entrenador, que todo parece indicar que sería Gustavo Quinteros, quien dirigió a los albos entre 2020 y 2023, aunque la dirigencia también ha tenido reuniones con otros de los candidatos.

De hecho, en conversación con Radio ADN, Quinteros no escondió sus ganas de volver a vestir el buzo del Cacique: “Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver“.

Para que se concrete el regreso solo restarían detalles, que tendría que ver con una cláusula que habría pedido el técnico en su contrato: rescindir su contrato en caso de que lo llame la Selección Chilena, según consignó el citado medio.

Es precisamente esa condición la que no sería del agrado del bloque opositor, situación por la cual se baraja otro nombre en caso de que se llegaran a caer las negociaciones con el boliviano.

El DT “tapado” que llegaría a Colo Colo si no se concreta la contratación de Gustavo Quinteros

El otro DT que está sobre la mesa es el argentino Fernando Ortiz, quien tiene 47 años y ha dirigido clubes como América, Monterrey y Santos Laguna de México.

Además de su paso por México, ha estado a cargo de Sportivo Luqueño y Sol de América de Paraguay. Se encuentra libre desde el 5 de mayo luego de que Santos le rescindiera su contrato por malos resultados.

Otro punto a considerar es que no ha logrado títulos en su carrera como entrenador, aunque ha llegado a cuatro semifinales en el fútbol mexicano, tres con América y una con Monterrey.

La reunión de directorio que se realizará este miércoles será clave para zanjar detalles y definir quién será el nuevo DT de Colo Colo hasta diciembre de 2026.