Un nombre toma ventaja: los candidatos que baraja Colo Colo para que sea su nuevo entrenador

Son siete los candidatos a DT de Colo Colo, y en este marco, Aníbal Mosa estableció un plazo para sellar la contratación.

Tras la salida de Jorge Almirón y el opaco empate sin goles ante Palestino que marcó el debut del interinato de Hugo González, Colo Colo acelera la búsqueda de un entrenador para que se haga cargo del equipo hasta la próxima temporada.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó detalles sobre la reunión de directorio que se llevó a cabo este lunes y estableció un plazo para definir un nombre. “Vamos a tener varias reuniones y vamos a continuar el miércoles para ver si al directorio podemos llegar con un candidato“, expresó el puertomontino.

En esta intensa búsqueda, la gerencia deportiva presentó una lista de siete candidatos a la banca alba. Según consigna El Mercurio, estos son Gustavo Quinteros, Francisco Arce, Ramón Díaz, Gerardo Martino, Pablo Guede, Pablo Sánchez y Martín Demichelis.

Dentro de esta terna, el DT que correría con más ventaja sería Quinteros, cuyas negociaciones estarían “avanzadas en un 90%” según informaron en ESPN. En este marco, el entrenador estaría exigiendo “un proyecto ambicioso con inversión importante para 2026”.

Por otro lado, el candidato que más seduce al bloque opositor sería el de Gerardo Martino, quien se refirió a la posibilidad y aseguró que “necesitaba tiempo para responder dado que tiene otras ofertas”, según expusieron en el directorio de ByN.

Las reuniones continuarán esta semana y la intención de la dirigencia es que el nombre se defina este miércoles para acelerar las negociaciones con el objetivo que el nuevo DT asuma tras el Superclásico de este domingo.