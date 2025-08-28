Todas las razones detrás del histórico cambio de hora para la final de la Champions League

La UEFA aplicó un cambio al horario de inicio para la próxima final de la Champions League a las 18:00 hora local (12:00 hora chilena), tres horas antes que el tradicional inicio de las 21:00 (15:00). El partido, programado para el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, será el segundo más madrugador de la historia.

La decisión, según aclaró la organización, tiene como objetivo mejorar la experiencia en día de partido, ampliar el alcance de las retransmisiones entre los espectadores más jóvenes, facilitar el uso del transporte público y permitir celebraciones posteriores al partido que impulsen las economías de las ciudades anfitrionas.

Otro de los motivos para el cambio de horario de la final de la Champions League para los espectadores presenciales tienen que ver con operaciones más fluidas en la planificación del transporte, la gestión del recinto y el flujo del público.

“La final de la UEFA Champions League es la cima de la temporada futbolística y el nuevo horario de inicio la hará más accesible e inclusiva, y tendrá un mayor impacto para todos los involucrados. Si bien un inicio a las 21:00 se adapta bien a los partidos entre semana, un inicio más temprano en sábado para la final implica un final más temprano, independientemente de la prórroga o los penaltis“, aseguró el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.

El ente rector del balompié del Viejo Continente añadió que la franja revisada está alineada con los operadores de televisión a lo largo del mundo, buscando ser más amigable para las familias y llegando a una audiencia global y digital aún más amplia en todo el mundo.

En sus inicios, los horarios del partido definitorio de la copa europea variaban: por ejemplo, las primeras cinco finales del Real Madrid a finales de la década de 1950 se jugaron a las 20:30 contra el Stade Reims, a las 17:30 contra la Fiorentina, a las 18:00 contra el AC Milan, a las 19:00 contra el Stade Reims y a las 20:30 contra el Celtic.

De tal manera, la final que más temprano se jugó en la historia fue la de 1963 entre el AC Milan y el Benfica, celebrada a las 16:00 horas. Cuatro años después, tras la victoria del Celtic en 1967 sobre el Inter en Lisboa, los encuentros que definen al campeón comenzaron a disputarse a las 20:00 o más tarde, acercándose a la franja horaria que ha operado en los últimos años .