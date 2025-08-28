Todo listo para la Champions League 25/26: así quedaron los cruces de la fase de liga y estos son los partidos más destacados

La UEFA Champions League, que comienza el 16 de septiembre, ya definió el fixture de cada uno de los clubes.

Este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, cuyo formato se estrenó el año pasado.

Los 36 equipos clasificados jugarán ocho partidos contra ocho clubes diferentes, disputando cuatro duelos de local y cuatro de visitante. En este sentido, hay que considerar que cada club tiene un calendario distinto.

En el caso del actual campeón de la Champions League, el PSG, deberá enfrentar al Bayern Múnich (local), FC Barcelona (visitante), Atalanta (local), Bayer Leverkusen (visitante), Tottenham (local), Sporting de Lisboa (visitante), Newcastle (local), Athletic Club de Bilbao (visitante).

Así quedaron los cruces de los equipos que forman parte del bombo 1 de la competición:

UEFA.

Con respecto a los clubes que integran el bombo 2, así quedaron sus calendarios:

UEFA.

Estos son los emparejamientos de los clubes pertenecientes al bombo 3:

UEFA.

Los equipos del bombo 4 tendrán estos cruces:

UEFA.

¿Cuándo comienza la Champions League 2024/2025?

La primera jornada de la fase de liga se jugará entre el 16 y el 18 de septiembre de 2025, mientras que la última jornada de esta etapa se llevará a cabo el 28 de enero de 2026.

Estas son las fechas de las rondas eliminatorias: