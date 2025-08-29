¿Alejandro Tabilo se baja de Copa Davis? las dudas de Chile previo a la serie contra Luxemburgo

La participación de la segunda raqueta nacional está en entredicho, cuya situación no tiene que ver con una lesión.

Previo a que se entregue la nómina de Chile para disputar la Copa Davis ante Luxemburgo, son varias las dudas que han emergido con respecto a quienes integrarán el equipo nacional, donde una de ellas tiene que ver con Alejandro Tabilo.

Tras una larga lesión, que tuvo a la segunda raqueta nacional fuera de las canchas por dos meses, no ha podido mostrar su mejor nivel, registrando solo un triunfo (Challenger de Cancún) tras su regreso a las pistas y recientemente viene de caer frente a Alexander Zverev en la primera ronda del US Open.

El nivel que ha demostrado este año, que se diferencia bastante con el de 2024 en donde se mantuvo cerca del top 20, no es lo único que preocupa.

Esto, debido al incertidumbre que se ha generado por su presencia en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo, la cual se disputará el 13 y 14 de septiembre en el Estadio Nacional.

Lo anterior, considerando que Alejandro Tabilo se encuentra anotado en dos challengers chinos durante las dos primeras semanas de septiembre, es decir, en el mismo período en que Chile se jugará el paso a las Qualifiers del próximo año.

¿Alejandro Tabilo se borra de la Copa Davis ante Luxemburgo?

El primer torneo en el que aparece su nombre en la lista es el Challenger 100 de Shanghái, que se jugará entre el 1 y el 7 de septiembre. A la semana siguiente disputaría el Challenger 100 de Guangzhou Huangpu, situación por la cual no podría decir presente ante Luxemburgo, debido a que este certamen se desarrollará entre el 8 y el 14 de septiembre.

Tras ello, Jano está inscrito en el ATP 500 de Tokio, (del 24 al 30 de septiembre). En caso de que se confirme su baja en el equipo chileno, será la segunda vez que no sería parte de la Copa Davis este año, luego de que se borrara de la serie ante Bélgica por una lesión.

Otra de las dudas que surgen con el equipo nacional tiene que ver con Cristian Garin, quien a través de sus redes sociales comunicó que padece de una fascitis plantar, situación por la cual anunció que descansará para superar esta molestia con el objetivo de llegar en óptimas condiciones para el duelo ante Luxemburgo.

Nicolás Jarry, en tanto, encendió la preocupación de los seguidores chilenos al manifestar que atraviesa por un complejo momento personal. “Tuvimos unas complicaciones familiares en estos últimos días, entonces mi cabeza estaba en otra. Pero tratando de superarlo lo mejor posible con la ayuda de mi equipo y mi familia”, dijo tras ser eliminado del US Open.

Sumado a ello, abordó su presente con la mira puesta en la serie: “No llegamos muy bien. No me siento muy confiable, pero tenemos un mejor equipo en general. Somos los favoritos y del rival no conozco nada, eso es trabajo del capitán”, expuso.