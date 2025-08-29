Colo Colo vs U de Chile: formaciones, cuándo y a qué hora ver en vivo el Superclásico

Colo busca repuntar en el Estadio Monumental, mientras que la U sale con la obligación de ganar para seguir en carrera por el título.

Este fin de semana Colo Colo y U de Chile animarán una nueva versión del Superclásico en el Estadio Monumental, en un duelo válido por la fecha 22 de la Liga de Primera del fútbol chileno.

El Cacique busca repuntar en el Campeonato Nacional, luego del opaco empate sin goles ante Palestino que marcó el debut de la dupla interina compuesta por Hugo González y Luis Pérez.

Por su parte, la Universidad de Chile vuelve al ruedo tras los incidentes que ocurrieron en Avellaneda durante el encuentro con Independiente. Tras la suspensión del duelo contra Everton, los azules visitan el Monumental con la obligación de ganar para meterle presión a Coquimbo Unido en la lucha por el título.

Cuándo y a qué hora ver en vivo el Superclásico de Colo Colo vs la U de Chile

El partido de Colo Colo vs U de Chile por la fecha 22 de la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Las posibles formaciones de Colo Colo y Universidad de Chile

La dupla interina del Cacique realizó un cambio con respecto a los jugadores que había probado como titulares durante la semana. Leandro Hernández saldría del once y sería Víctor Felipe Méndez quien tomaría su lugar.

De esta forma, Colo Colo formaría con un 4-4-2 compuesto por Fernando de Paul en portería, Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal en el mediocampo, y Lucas Cepeda y Javier Correa en delantera.

La U, en tanto, tiene la baja de Gabriel Castellón, quien se lesionó durante el duelo contra Independiente. Por ello, Gustavo Álvarez se habría decidido por Cristopher Toselli en el arco.

Otra modificación que haría el técnico de los azules tendría que ver con la salida de Matías Sepúlveda para el ingreso de Felipe Salomoni.

Considerando lo anterior, la U de Chile presentaría una formación con Cristopher Toselli en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Ormazábal, Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio y Lucas Assadi en la ofensiva.