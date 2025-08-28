Conmebol se alista para el fallo del caso de la U de Chile e Independiente: fecha clave

Por otro lado, desde Alianza Lima, que espera rival en cuartos, manifestaron: “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales”.

Luego de que la U de Chile e Independiente de Avellaneda presentaran sus defensas, Conmebol se alista para emitir el fallo que definirá el futuro de ambos clubes en la Copa Sudamericana.

El ente rector del fútbol sudamericano fijó una audiencia presencial que será clave en esta resolución, la cual se realizará el próximo martes 2 de septiembre a las 15:00 horas en Asunción, Paraguay.

A la cita tendrán que presentarse los representantes de la Universidad de Chile e Independiente. De parte del Rojo, la comitiva la liderará su presidente Néstor Grindetti, mientras que por el lado de los Azules aún no hay certeza de quiénes serán los que viajarán.

Considerando lo anterior, se espera que el día siguiente, es decir, el 3 de septiembre, la Conmebol entregue el fallo definitivo teniendo en cuenta que las llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana comenzarán a disputarse la semana del 16 de septiembre.

Alianza Lima está atento al fallo de Conmebol contra U de Chile e Independiente

Por otro lado, Alianza Lima se mantiene expectante a lo que suceda con esta llave, puesto que de ahí saldrá su rival en cuartos de la Copa Sudamericana.

En este sentido, el entrenador del conjunto peruano, Néstor Gorosito, afirmó que “estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival aunque los conocemos bien a los dos, pero para hacer hincapié en ese partido”.

A lo que agregó en conversación con ESPN: “Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver”.

Tras ello, el adiestrador de Alianza Lima ejerció presión: “Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con San Pablo (con Tigre en 2012), también hace poco le pasó a Godoy Cruz, les pasa a todos. Se hace difícil, tendría que ser para todos de la misma forma”.

En este marco, manifestó su deseo de que la Conmebol descalifique a la Universidad de Chile e Independiente. “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte para mí sería lindo jugar, pero no te voy a mentir. Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premios y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima”, cerró el DT.