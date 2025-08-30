El millonario sueldo que ganaría Fernando Ortiz como entrenador en Colo Colo

Este sábado quedaría sellada la llegada del entrenador de 47 años a la banca del Cacique, cuya estadía se extendería hasta diciembre de 2026.

Este sábado debería salir humo blanco en el Estadio Monumental y sellarse la contratación del nuevo entrenador de Colo Colo, el argentino Fernando Ortiz.

Tras la negativa de Gustavo Quinteros, el DT de 47 años que tiene pasos por América, Monterrey y Santos Laguna se posicionó como favorito para reemplazar a Jorge Almirón y asumir la banca alba hasta el final del 2026.

En este sentido, Blanco y Negro le hizo llegar las condiciones al adiestrador trasandino para dar el paso definitivo y concretar el fichaje.

El millonario sueldo que ganará Fernando Ortiz en Colo Colo

Bajo este contexto, ya habría un acuerdo, tanto en los términos económicos como en la extensión del contrato. De acuerdo a El Mercurio, Fernando Ortiz ganará un millón de dólares por temporada en Colo Colo y se haría cargo del primer equipo hasta diciembre de 2026.

De esta manera, tendría un salario muy por debajo del que tenía su antecesor, puesto que Jorge Almirón percibía 2,2 millones de dólares al año.

Todo esto, debiese ser aprobado este sábado en la junta extraordinaria del directorio de Blanco y Negro, aunque en caso de que Gerardo Martino se pronuncie favorablemente sobre el proyecto e informe que está dispuesto a bajarse las pretensiones económicas, se podría frenar la llegada de Ortiz.

Lo anterior, considerando que el Tata recibía 2.5 millones de dólares por temporada en el Inter Miami, su último club.

Los números previo a su inminente llegada al Cacique

Fernando Ortiz no registra títulos en su carrera y ha dirigido en Sol de América (Paraguay), Sportivo Luqueño (Paraguay), América (México), Monterrey (México) y Santos Laguna (México).

Las Águilas marcaron su paso más destacado, donde obtuvo un rendimiento de 66%, dirigiendo un total de 55 partidos, con 32 victorias, 14 empates y 9 derrotas.

En cuanto a su última experiencia, es precisamente la que genera cierta resistencia por parte de la hinchada del Cacique, puesto que en Santos Laguna registró solo dos triunfos, un empate y 14 derrotas.