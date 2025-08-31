Colo Colo se impone en un apretado Superclásico y aleja a la U de Chile del título

El Cacique volvió a hacerse fuerte en el Estadio Monumental y venció por la mínima a la U, que comienza a despedirse de la lucha por el título.

Este domingo Colo Colo volvió a sonreír en el Superclásico y derrotó por 1-0 a la U de Chile en un friccionado partido en el Estadio Monumental.

En el duelo válido por la fecha 22 de la Liga de Primera del fútbol chileno, el Cacique cortó la negativa racha que tenía este año y ganó su primer clásico en la temporada.

La expulsión que marcó el partido y la fenomenal actuación de Vicente Pizarro

El encuentro partió muy parejo en las acciones y sin mayores aproximaciones por parte de ambos equipos. Sin embargo, el trámite del partido sufrió un drástico cambio con la expulsión de uno de los defensores del Romántico Viajero.

Cuando corría el minuto 31, Vicente Pizarro logró defender un peligroso contrataque azul, y Franco Calderón, en el afán de recuperar el balón, cometió una dura falta por detrás al volante albo, cuya acción provocó que el árbitro le sacara la tarjeta roja de forma directa.

Tras ello, en el segundo tiempo, los albos se situaron en tres cuartos de cancha, donde Lucas Cepeda y Vicente Pizarro fueron las grandes figuras del partido.

En este marco, Colo Colo pudo abrir el marcador en diversas ocasiones, donde los palos intervinieron para dejar con vida a los azules. De hecho, el poste izquierdo de Cristopher Toselli privó a Javier Correa y Vicente Pizarro de romper el cero y celebrar.

No obstante, después de tantos intentos, al minuto 81 Francisco Marchant vuelve a estrellar un cabezazo al travesaño, pero esta vez el rebote le quedó al Vicho, quien no perdonó y marcó el 1-0 para desatar la algarabía en el Estadio Monumental.

En los minutos finales, la U comenzó a atacar más y en el tiempo agregado, luego de una mala salida de Tuto de Paul, Tucu Contreras quedó a arco vacío para poder anotar el empate. Sin embargo, el balón no le quedó cómodo y lanzó una chilena que terminó desviada.

Qué sigue para Colo Colo y La U y cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El próximo desafío de ambos clubes será la Supercopa 2025, donde animarán una nueva versión del Superclásico el próximo domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. Lo anterior, considerando la pausa que tendrá el Campeonato Nacional por la Fecha FIFA y el desarrollo del Mundial Sub 20 que se desarrollará en nuestro país.

Así queda la tabla de posiciones: