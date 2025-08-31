Nueva tragedia en el Estadio Monumental: un hincha de Colo Colo muere tras caer del techo en el Superclásico

La víctima habría intentado pasar de un sector a otro, en el marco del Superclásico 198 entre Colo Colo y la U.

Una nueva tragedia se registró este domingo en el Estadio Monumental en pleno desarrollo del Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile, luego de que se confirmara la muerte de un hincha albo tras caer desde el techo del recinto deportivo.

Lo anterior, habría ocurrido después de que la víctima intentara pasarse de una tribuna a otra, específicamente entre los sectores Galvarino y Cordillera.

Muere hincha de Colo Colo tras caer del techo del Estadio Monumental

El hincha de Colo Colo sería una persona de 31 años y de sexo masculino.

Tras caer de la techumbre del Estadio Monumental, la víctima fue trasladada a un centro asistencial de la comuna de La Florida para ser reanimado luego de quedar inconsciente por el impacto.

Sin embargo, no pudo resistir a la gravedad de sus lesiones al presentar múltiples fracturas en su cráneo, situación por la cual se constató su fallecimiento a las 15:31 horas.

Pese a este fatal hecho, el encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile no se suspendió y continuó jugándose.