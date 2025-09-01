VIDEO – Revisa el tráiler de Eterno, el documental por el centenario de Colo Colo: cuándo se estrena en los cines

El documental por el centenario de Colo Colo, que cuenta con la participación del actor Benjamín Vicuña, es dirigida por Fernando Lavanderos.

Dos buenas noticias recibieron este fin de semana los hinchas de Colo Colo, pues además del triunfo ante la U de Chile en el Superclásico, se dio a conocer la fecha en la que se estrenará en los cines el documental Eterno, con motivo del centenario del equipo popular.

El Estadio Monumental de Macul fue el lugar elegido para presentar el tráiler oficial de la cinta dirigida por Fernando Lavanderos y producida por Fabula.

El documental de los 100 años del Cacique, que cuenta con la participación del actor Benjamín Vicuña, recorre la historia, la pasión y el legado del club con más títulos del país y el único en ganar la Copa Libertadores.

Cuándo se estrena el documental sobre Colo Colo en los cines del país

La película documental aborda el siglo de vida de Colo Colo y aborda no solo el triunfo del cuadro en el torneo continental en 1991, sino también su impacto a nivel cultural y el vínculo con su hinchada en todo el país.

Junto con ratificar la llegada de Eterno a las salas de cine del país, desde el club popular se invitó a “toda la familia colocolina y al público en general a ser parte de una experiencia cinematográfica única, que trasciende la cancha y se conecta con la memoria y la identidad de Chile“.

En definitiva, de acuerdo con lo informado, el documental llegará a los cines de todo Chile el próximo jueves 30 de octubre.