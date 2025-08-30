Fernando Ortiz se convierte en el nuevo entrenador de Colo Colo: sus números y el sueldo que ganará

El entrenador, que no registra títulos como DT, fue aprobado por decisión unánime en el directorio de Blanco y Negro.

Salió humo blanco este sábado en el Estadio Monumental tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, y Colo Colo ya tiene a su nuevo entrenador: Fernando Ortiz.

Luego de que la dirigencia le hiciera llegar una oferta formal al DT argentino de 47 años, esta jornada en la junta extraordinaria de la concesionaria se aprobó su llegada a la banca alba.

En una decisión unánime, Fernando Ortiz recibió el visto bueno para iniciar su proyecto en el Monumental, donde ganará cerca de un millón de dólares por temporada y se hará cargo del primer equipo hasta diciembre de 2026.

De esta forma, el trasandino recibirá poco menos de la mitad de los US$ 2 millones que ganaba Jorge Almirón.

Quién es Fernando Ortiz, el entrenador que eligió Colo Colo para suceder a Jorge Almirón

El entrenador de 47 años no registra títulos en su carrera y ha dirigido en Sol de América (Paraguay), Sportivo Luqueño (Paraguay), América (México), Monterrey (México) y Santos Laguna (México).

Las Águilas marcaron su paso más destacado, donde obtuvo un rendimiento de 66%, dirigiendo un total de 55 partidos, con 32 victorias, 14 empates y 9 derrotas. Asumió en marzo de 2022 y presentó su renuncia tras ser eliminado del Clausura de la Liga MX a manos de su clásico rival, Chivas de Guadalajara.

Con respecto a su última experiencia, es precisamente la que genera dudas de cara a este desafío, ya que en Santos Laguna registró solo dos triunfos, un empate y 14 derrotas. En dicho club alcanzó a estar seis meses.

Sobre su modelo de juego, Fabián Estay, que conoce de cerca el estilo de juego del argentino tras varios años radicado en México, sostuvo durante la semana que “es más ofensivo que defensivo, porque las obligaciones de América era siempre ganar, gustar y golear, por decirlo de esa manera, al igual que la exigencia que tiene Colo Colo. En Monterrey tal vez no pudo plasmar el ser tan vertical o ser tan dinámico, tener una presión alta, porque es un equipo de mucha más experiencia tal vez”.