El duro castigo internacional que recibió la U de Chile tras los graves incidentes contra Independiente

En medio de la tensión por el fallo de Conmebol, la U de Chile recibió su primer castigo, el cual golpea directamente a sus hinchas.

En medio de la tensión previo al fallo de Conmebol en el que se definirá si la U de Chile o Independiente clasificarán a los cuartos de Copa Sudamericana, los azules sufrieron un duro castigo internacional.

Dicha sanción, que no tiene que ver con la decisión que determine el ente rector del fútbol sudamericano, golpea duramente a los hinchas del cuadro universitario hasta el año 2027.

Luego de que se registraran serios incidentes en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, cuyo lugar fue el epicentro de una verdadera masacre por parte de los hinchas del Rojo, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) de Argentina tomó una drástica medida de cara a las próximas temporadas.

El primer castigo que recibió U de Chile por desmanes en duelo con Independiente

El organismo que es dependiente del Ministerio de Seguridad, decidió que los hinchas de la U de Chile no podrán asistir a los partidos que se disputen en la provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2027.

“Disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos -oficiales o amistosos- en los que participe el Club Universidad de Chile de la República de Chile, hasta el 31 de diciembre de 2027″, señala el escrito de la Agencia.

Ante esto, el organismo añade: “Comuníquese a la División de Seguridad y Orden Público del Ministerio de Seguridad Pública de la República de Chile, y solicítese informe respecto de las personas seguidoras del Club sancionado que, en su país, tengan prohibido el ingreso a eventos deportivos por haber cometido infracciones y/o delitos”.

Por otro lado, ApreViDe reveló que hasta ahora ha logrado individualizar a cerca de 40 seguidores del Rojo de Avellaneda que estuvieron involucrados en los violentos incidentes. Con respecto a ellos, tampoco podrán asistir a eventos deportivos.