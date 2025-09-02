Los nuevos problemas que ponen otra vez en peligro la Supercopa entre Colo Colo y la U

Pese a tener fecha y estadio confirmado, la Supercopa nuevamente corre peligro, lo cual suma un nuevo dolor de cabeza a la ANFP.

Tras una serie de portazos en diversas regiones del país, la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile finalmente tiene fecha y estadio para que se dispute. La cita será el domingo 14 de septiembre en el Santa Laura y la ANFP ya informó sobre el proceso de venta de entradas, el cual no estará disponible para todo público.

Pese a todas las medidas de seguridad y a la inédita modalidad que se implementará en la compra de tickets, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, nuevamente reiteró su fuerte oposición al desarrollo del evento en la comuna.

En conversación con Radio ADN, el jefe comunal expresó que “tanto el Gobierno, con la autoridad que lo representa, como la ANFP, no han dado garantías para que partidos de alto riesgo se puedan realizar en condiciones seguras“.

A lo que añadió: “Lo que ocurrió en Argentina encrespó los ánimos entre ambas barras. Uno veía el fin de semana cómo los barristas de Colo Colo se burlaban de lo sucedido. No tengo muy claro por qué el delegado presidencial y la ANFP entregan garantías de seguridad en el entorno del estadio”.

Los nuevos problemas que amenazan a la realización de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Además de que el jefe comunal no se muestra convencido sobre la estrategia que ha adoptado la ANFP y las autoridades para evitar que asistan hinchas que puedan provocar desmanes, Iglesias reveló un nuevo problema que podría condicionar al normal desarrollo entre Colo Colo y U de Chile.

“Santa Laura está con obras importantes, cuya fecha de entrega es dos días antes del encuentro. Si no están listas, el aforo se reducirá de 10.000 a 5.000 personas. No entiendo cómo eso puede ocurrir, si hoy las entradas ya están a la venta y el riesgo es el mismo con 10.000 o con 5.000 hinchas“, aseguró la autoridad comunal.

“He conversado con los vecinos, que por supuesto no están a favor del partido. Ninguno de los alcaldes de distintas comunas quiere recibir este encuentro, y eso es por algo. Hace tiempo en Chile que los partidos entre Colo Colo y la U se juegan solo con una hinchada”, sentenció Agustín Iglesias.

Por otro lado, según informó Radio ADN, si Conmebol decide dar por clasificado al cuadro universitario en Copa Sudamericana, los azules se opondrían a jugar la Supercopa, teniendo en cuenta que solo cuatro días después, el 18 de septiembre, deberán viajar a Perú para enfrentar a Alianza Lima.