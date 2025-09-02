Horas clave para la U de Chile e Independiente: cuándo entregará el fallo Conmebol y cómo será la audiencia

Esta tarde los representantes de ambos equipos acudirán a la audiencia presencial en la sede de Conmebol, la cual será clave para la resolución.

Este martes 2 de septiembre la U de Chile vive horas clave con respecto al fallo de Conmebol tras la cancelación del partido contra Independiente de Avellaneda en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A partir de las 14:00 horas se llevará a cabo la audiencia presencial de ambos clubes en la sede del ente rector del fútbol sudamericano, la cual se ubica en Luque, Paraguay.

En esta instancia, la Universidad de Chile estará representada por el presidente de Azul Azul, Michael Clark, José Ramón Correa (director) y el abogado paraguayo Gerardo Acosta, quien es especialista en derecho deportivo.

En cuanto a la comitiva de Independiente, estará compuesta por su presidente Néstor Grindetti, el vicepresidente Carlos Montaña, el secretario general Daniel Seoane, el abogado Maximiliano Walker y el jurista deportivo Ariel Rek.

Cómo será la audiencia y la fecha en que Conmebol entregaría el fallo contra U de Chile e Independiente

En la audiencia presencial, cada club comparecerá por separado. Tras ello, expondrán sus respectivos descargos, pruebas, para luego dar paso a la intervención de los representantes legales. Posteriormente, cada bloque de la sesión terminará con preguntas de la Comisión Disciplinaria de Conmebol.

Si bien el ente rector no ha entregado una fecha oficial para dar a conocer su decisión, el abogado deportivo, Marcelo Bee Sellares, detalló los plazos: “Miércoles o jueves saldría la resolución final de Conmebol. Independiente vs U de Chile”, dijo a través de sus redes sociales.

El abogado paraguayo que defenderá a la U ante Conmebol

Para este caso, la U de Chile fichó al abogado paraguayo especialista en derecho deportivo, Gerardo Acosta. En su trayectoria destacan sus pasos por clubes importantes de su país, como por ejemplo, Olimpia.

En su país es reconocido como una eminencia en la materia. De hecho, ya ha defendido con éxito a la U este año, cuando logró levantar el castigo que le habría impedido recibir público ante Botafogo en la fecha 1 de Copa Libertadores, a raíz de una sanción que arrastraba desde 2020.