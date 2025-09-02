Programación Eliminatorias 2026: partidos, horarios y dónde ver la fecha 17 por TV abierta y online

El duelo de Chile contra Brasil no será transmitido por CHV. Revisa en qué canal verlo y los otros partidos que irán por TV abierta.

Esta semana vuelven las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde se disputarán las últimas dos fechas, cuya programación tiene varios partidos destacados.

La fecha 17 de las Clasificatorias comenzará con cuatro duelos en simultáneo, en el marco de la intensa lucha por obtener el cupo al repechaje.

En el último partido de Lionel Messi defendiendo a Argentina en sus tierras, los dirigidos por Scaloni enfrentarán a Venezuela, que saldrá a la cancha con la necesidad de sumar puntos para llegar en el mejor escenario posible a la última jornada. Mientras los trasandinos ya están clasificados, la Vinotinto está séptima (repesca) con 18 puntos.

A la misma hora, Colombia recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Los Cafeteros buscarán sellar su pasaje a la cita mundialista de forma directa, mientras que Bolivia intentará la hazaña para recortar distancia con Venezuela en la tabla de posiciones.

Sumado a ello, estarán jugando Paraguay vs Ecuador en Asunción y Uruguay vs Perú en el Estadio Centenario de Montevideo.

Para cerrar, a las 20:30 horas La Roja visitará a Brasil bajo la conducción de Nicolás Córdova, quien optó por una joven nómina para hacerle frente a la selección de Carlo Ancelotti, considerando que ya están oficialmente fuera del Mundial 2026.

Programación de las Eliminatorias al Mundial 2026: los horarios y dónde ver en vivo los partidos de la fecha 17 por TV abierta y online

Estos son los horarios y los canales que transmitirán cada uno de los partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026: