Neymar y Vinicius Jr, los grandes ausentes en la nómina de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, entregó este lunes la nómina de 25 jugadores para los partidos que la Verdeamarela disputará ante Chile y Bolivia, en la última fecha doble de las Clasificatorias al Mundial 2026.
Los grandes ausentes en la lista que entregó el técnico del Scratch son los delanteros del Real Madrid y Santos, Vinicius Jr y Neymar, respectivamente. Tampoco estarán presentes Rodrygo y Endrick.
Brasil enfrentará a La Roja el jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, y cerrará las clasificatorias ante Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto, el martes 9 de septiembre.
La nómina de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia
La lista de 25 jugadores entregada por Carlo Ancelotti incluye figuras de la talla de Alisson (Liverpool), Marquinhos (PSG), Casemiro (Manchester United), Joao Pedro y Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Raphinha (Barcelona).
La siguiente es la nómina de Brasil:
Arqueros:
Alisson Becker (Liverpool)
Bento (Al Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores:
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Caio Henrique (Mónaco)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhaes (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Wesley (Roma)
Vanderson (Mónaco)
Volantes:
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimaraes (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
Delanteros:
Estevão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)