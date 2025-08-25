Neymar y Vinicius Jr, los grandes ausentes en la nómina de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia

Brasil enfrentará a La Roja el jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, y en la nómina que entregó Ancelotti tampoco estarán Rodrygo ni Endrick.

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, entregó este lunes la nómina de 25 jugadores para los partidos que la Verdeamarela disputará ante Chile y Bolivia, en la última fecha doble de las Clasificatorias al Mundial 2026.

Los grandes ausentes en la lista que entregó el técnico del Scratch son los delanteros del Real Madrid y Santos, Vinicius Jr y Neymar, respectivamente. Tampoco estarán presentes Rodrygo y Endrick.

Brasil enfrentará a La Roja el jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, y cerrará las clasificatorias ante Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto, el martes 9 de septiembre.

La nómina de Brasil para enfrentar a Chile y Bolivia

La lista de 25 jugadores entregada por Carlo Ancelotti incluye figuras de la talla de Alisson (Liverpool), Marquinhos (PSG), Casemiro (Manchester United), Joao Pedro y Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Raphinha (Barcelona).

La siguiente es la nómina de Brasil:

Arqueros:

Alisson Becker (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Caio Henrique (Mónaco)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Wesley (Roma)

Vanderson (Mónaco)

Volantes:

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros:

Estevão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)