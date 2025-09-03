Duro golpe a Nicolás Córdova: las tres sensibles bajas de Chile para enfrentar a Brasil por Eliminatorias 2026

EL DT interino de Chile tendrá la obligación de mover la pizarra tras la confirmación de tres importantes bajas.

El cuerpo técnico de Chile liderado por Nicolás Córdova sufrió una pésima noticia previo al duelo contra Brasil por la fecha 17 de Eliminatorias Sudamericanas 2026, luego de que se confirmaran tres sensibles bajas.

Durante la jornada de este miércoles, la Selección Chilena dio a conocer por medio de un comunicado la liberación de Darío Osorio, mientras que otros dos futbolistas serán baja para enfrentar al conjunto de Carlo Ancelotti y dependiendo su evolución, podrían ser parte del encuentro contra Uruguay la próxima semana.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Darío Osorio ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presentó hoy una lesión muscular cuya recuperación supera los tiempos de la presente fecha FIFA”, informaron en el parte médico.

Sumado a ello, señalaron que los “jugadores Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto se presentaron con lesiones musculares a la concentración, encontrándose actualmente en periodo de recuperación y trabajo junto a nuestro Cuerpo Médico para asegurar una evolución favorable y/o posible disponibilidad para el partido frente a Uruguay”.

Las formaciones que ha probado Córdova para el Chile vs Brasil por Eliminatorias

En las últimas prácticas, el técnico interino de La Roja probó una formación por: Lawrence Vigouroux en el arco; Daniel González, Paulo Díaz y Guillermo Maripán en defensa; Fabián Hormazábal, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría y Gabriel Suazo en el mediocampo; Lucas Assadi; Alexander Aravena y Lucas Cepeda en delantera.

A qué hora juega Chile vs Brasil por Eliminatorias y dónde ver el partido en vivo

El partido entre Chile y Brasil por Clasificatorias se jugará este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas. Este compromiso se podrá ver en vivo a través de la señal abierta de Mega, Mega 2 y Mega GO.