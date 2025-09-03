Con cuatro delanteros: la formación ultraofensiva de Brasil que amenaza a Chile en Eliminatorias 2026

Carlo Ancelotti quiere pulverizar a La Roja de Nicolás Córdova con un inédito 4-2-4.

Con realidades muy distintas, Chile visita este jueves a Brasil por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El conjunto de Carlo Ancelotti clasificó matemáticamente a la cita planetaria de Norteamérica tras vencer 1-0 a Paraguay en la fecha pasada.

Por su parte, La Roja llega a este encuentro sin chances de instalarse en el Mundial y buscará cerrar de la mejor forma su participación en las Clasificatorias bajo la conducción interina de Nicolás Córdova.

Bajo este contexto, el entrenador de Brasil aseguró que presentará una formación ultraofensiva para enfrentar a la Selección Chilena, la cual contará con cuatro delanteros.

La ofensiva formación que prepara Brasil para enfrentar a Chile por Eliminatorias

“Lo que queremos hacer en el partido de mañana: jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, ejercer buena presión ofensiva y jugar con el balón con rapidez. Creo que podemos repetir el partido contra Paraguay para que la afición esté contenta con nuestro rendimiento”, aseguró Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.

En este sentido, expuso que “ayer (martes) probé a cuatro delanteros en el entrenamiento. La idea es jugar sin muchos cambios respecto al partido contra Paraguay. Pondré muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien“.

Considerando lo anterior, Brasil se mediría ante Chile por Eliminatorias con una formación 4-2-4, compuesta por: Alisson Becker en el arco; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos en defensa; Casemiro, Bruno Guimaraes en el mediocampo; Raphinha, Estevão, João Pedro y Gabriel Martinelli en la delantera.

A qué hora y dónde ver el partido de Chile vs Brasil por Eliminatorias

El duelo de Chile vs Brasil se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná.

Dicho encuentro se podrá ver en vivo a través de la señal abierta de Mega, Mega 2 y en la aplicación de Mega GO.