Presidente de Independiente detalló la audiencia con Conmebol y muestra confianza previo al fallo: “Fue una reunión ejemplar”

Néstor Grindetti se refirió a la reunión que tuvieron ambos clubes con autoridades de Conmebol y reiteró que “a Independiente le corresponde pasar”.

Independiente de Avellaneda y U de Chile viven horas clave tras la audiencia presencial que tuvieron en la sede de Conmebol, cuyo organismo en las próximas horas deberá emitir el fallo y definir qué equipo avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Lo anterior, luego de que se cancelara el partido a raíz de los serios incidentes que se registraron en el sector visitante del Estadio Libertadores de América.

Tras presentar sus descargos en Luque, Paraguay, Néstor Grindetti manifestó en conversación con ESPN que “las conclusiones las va a sacar el Tribunal. Según nos dijeron, en las próximas horas o días. No dieron una fecha precisa“.

A lo que agregó: “No hay nada nuevo en las exposiciones de ambos clubes. Sí hay un acuerdo de confidencialidad de Conmebol para no hablar de lo charlado. Fue todo en un ambiente de cordialidad, los abogados explicaron y fue una reunión ejemplar. Cada club tuvo buena predisposición, expuso lo propio y ahora, esperar“.

Presidente de Independiente asegura que corresponde que los declaren ganadores de la llave contra la U de Chile

En este marco, el presidente de Independiente reiteró la posición que defendieron ante el ente rector del fútbol sudamericano: “Entendemos que Independiente es el que tiene que pasar. Es al que corresponde, en este caso, darle los puntos. Subsidiariamente a eso, como explican los abogados, es poder continuar (en la Copa Sudamericana). Está previsto en las normativas de Conmebol”.

Con respecto al trascendido de que el club argentino insistiría en la posibilidad de que se jueguen los minutos restantes del duelo, Grindetti expresó que “hay que esperar. Ni siquiera se habló de que sea una alternativa. En todo caso, es una de las alternativas que puede haber”.

Para cerrar, el timonel del Rojo de Avellaneda dijo que “la sensación es que van a tener una reunión mañana y en las próximas horas va a estar el fallo. Venimos reiterando nuestra verdad. Los abogados estuvieron muy bien”.