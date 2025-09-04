FIFA estrena precios dinámicos y da a conocer valores de entradas para Mundial 2026

La venta de entradas arrancará el miércoles 10 de septiembre con una lotería exclusiva; el sorteo de la fase de grupos será el 5 de diciembre en Washington D.C.

La FIFA reveló los valores de entradas para el Mundial 2026, dando el puntapié inicial al proceso de venta. El organismo fijó los asientos más baratos de la fase de grupos en un mínimo de $60 y el tope en $6.730 para la final, bajo un mecanismo de ventas en múltiples fases. Asimismo, informó que adoptó precios variables o dinámicos para los 104 partidos del certamen.

El ente regulador del fútbol internacional aseguró que este nuevo enfoque le permitirá optimizar los ingresos y maximizar la asistencia, confirmando por primera vez que los costos de cada partido podrían cambiar según la demanda.

Los titulares de tarjetas Visa podrán registrarse para obtener un FIFA ID en el sitio web del organismo, los que les garantiza el acceso a un sorteo de preventa que se llevará a cabo del 10 al 19 de septiembre, con alrededor de un millón de entradas disponibles.

Quienes hayan sido seleccionados por la FIFA mediante el sorteo aleatorio de preventa podrán solicitar la compra de entradas para el Mundial desde el 1 de octubre.

Recibir una franja horaria no garantiza la disponibilidad de entradas. Los aficionados seleccionados podrán comprar hasta cuatro entradas por partido individual y hasta 10 partidos, con un límite de no más de 40 entradas durante todo el torneo.

Otra fase de boletería se llevará a cabo en los próximos meses y se espera que la inscripción para esa instancia se realice entre el 27 y 31 de octubre, la cual concretará sus ventas desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

El sorteo de la fase de grupos, que tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington, D.C., será seguido prontamente por solicitudes de aficionados para pedir tickets para partidos específicos. A medida que se acerque el torneo, la FIFA aclaró que el inventario restante se vendería por orden de llegada. Los aficionados podrán elegir entradas para un solo partido, abonos específicos por sede o paquetes específicos por equipo, incluidas opciones de seguir a su equipo.

FIFA dijo que los precios dinámicos no siempre significaban que los precios aumentaran; los precios también podían bajar según la demanda del mercado. Asimismo, argumentó que un precio fijo más bajo podría incentivar la reventa y que las entradas infravaloradas podrían terminar en el mercado secundario a precios similares o superiores a los que cobraría un sistema de precios dinámicos.

Con estas fechas y medidas, el organismo espera batir el récord de asistencia establecido por el torneo de 1994, celebrado también en Estados Unidos. Además, se propone generar más de $3,000 millones en ingresos por ventas de entradas y hospitalidad.