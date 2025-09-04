La intensa lucha por el repechaje en las Eliminatorias y el nuevo formato que definirá a los clasificados al Mundial 2026

Con Perú con una mínima chance, Venezuela y Bolivia se disputan palmo a palmo el séptimo puesto. La selección que logre esta plaza tendrá que jugar un mini torneo para poder decir presente en Norteamérica 2026.

Este mes finalizan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde la lucha por el repechaje está al rojo vivo previo a la disputa de la fecha 17 y 18.

Tres selecciones ya sacaron pasajes al Copa del Mundo: Argentina, Ecuador y Brasil, mientras que Uruguay, Paraguay y Colombia podrían abrochar su clasificación directa este jueves.

Considerando lo anterior, es el séptimo puesto (repechaje) el que está en duda. Actualmente, Venezuela ocupa dicha posición con 18 puntos, seguido por Bolivia que está octavo con 17 unidades.

Los posibles escenarios de Venezuela, Bolivia y Perú para alcanzar el repechaje al Mundial 2026

La Vinotinto enfrenta hoy a Argentina en Buenos Aires y el martes recibe a Colombia, en lo que serán dos duelos muy complicados.

Los posibles escenarios indican que podría asegurar su plaza durante esta jornada. Para ello, deben dar la sorpresa en Argentina y que los Altiplánicos no ganen su partido. Otra de las alternativas sería ganarle a Colombia, u obtener los mismos resultados que consiga la Verde.

En cuanto a las posibilidades de Bolivia, hay que considerar que visitan a Colombia y luego reciben a Brasil en El Alto. En estos duelos sí o sí necesitan sumar puntos y ver lo que suceda con Venezuela para poder obtener el repechaje e ilusionarse con volver a un Mundial después de 32 años. Esto se podría concretar con una victoria ante Brasil de local y que Venezuela solo logre un punto.

Un poco más atrás está Perú con 12 puntos, quienes para poder optar a esta plaza deben ganar los dos partidos que le restan (Uruguay de visita y Paraguay de local), lo que por sí solo no es suficiente, ya que deben esperar otros resultados. Por ejemplo, si Venezuela suma solo un punto, deja automáticamente fuera a los del Rímac.

El nuevo formato que tendrá el repechaje mundialista

A diferencia de las ediciones anteriores, en las cuales el equipo de Conmebol enfrentaba a una selección de Oceanía u otra confederación, ahora el repechaje tendrá un nuevo formato, que consistirá en un mini torneo de seis equipos.

El repechaje estará compuesto por una selección de Conmebol, una de Asia, una de África, una de Oceanía y dos de Concacaf, quienes se enfrentarán en marzo de 2026.

Allí, los cuatro conjuntos que tengan peor ranking FIFA se medirán en dos partidos únicos. Los dos que resulten ganadores enfrentarán a los dos con mejor ranking en un duelo único.

De esta forma, los dos ganadores se instalarán en el Mundial 2026 de Norteamérica.