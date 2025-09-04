¿Quién defenderá el arco? la formación de Chile para enfrentar a Brasil por Eliminatorias Sudamericanas 2026

Nicolás Córdova parará una línea de tres defensas, mientras que Brasil mete miedo con cuatro hombres en el ataque.

Este jueves Chile salta a la cancha para enfrentar a Brasil en el Estadio Maracaná, donde presentará una rejuvenecida formación en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán cerrar de la mejor forma su participación en las Clasificatorias luego de quedar sin chances matemáticas de clasificar tras caer en la fecha pasada ante Bolivia, cuyo resultado desencadenó la salida de Ricardo Gareca.

En este marco, el técnico interino de la Selección Chilena deberá mover la pizarra debido a que sufrió tres bajas de última hora: Darío Osorio, quien fue liberado por un problema muscular, y Bruno Barticciotto junto a Benjamín Kuscevic, que se encuentran en proceso de recuperación para poder llegar en óptimas condiciones al partido contra Uruguay.

La formación de Chile para enfrentar a Brasil por Eliminatorias Sudamericanas 2026

De acuerdo a la última práctica, Nicolás Córdova probó una formación con el esquema 3-5-2, por lo que Chile enfrentaría a Brasil por Eliminatorias con: Lawrence Vigouroux en el arco; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán en defensa; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; Lucas Assadi en el mediocampo; Alexander Aravena y Lucas Cepeda en delantera.

Por su parte, el DT de Brasil, Carlo Ancelotti, prepara una alineación ultraofensiva con cuatro delanteros. “Lo que queremos hacer es jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, ejercer buena presión ofensiva y jugar con el balón con rapidez“, fue parte de lo que expuso en conferencia de prensa.

De esta forma, la Verdeamarela saldría a la cancha con: Alisson Becker en el arco; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos en defensa; Casemiro, Bruno Guimaraes en el mediocampo; Raphinha, Estevão, João Pedro y Gabriel Martinelli en la delantera.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo a La Roja vs Brasil

El partido de Chile vs Brasil se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Este compromiso se podrá ver en vivo a través de la señal abierta de Mega, Mega 2 y en la aplicación de Mega GO.