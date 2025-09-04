VIDEO – Por qué acusaron de estafa a Arturo Vidal: debería $200 millones a productora

Según se aseveró en la querella, tanto Arturo Vidal como su entorno no concretaron lo que se había acordado con la productora Pixihouse.

El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal enfrenta por estos días una compleja situación judicial, tras una querella por estafa y apropiación indebida que fue presentada en su contra por la productora Pixihouse Chile.

De acuerdo con lo planteado en la acción judicial, la empresa audiovisual denunció que invirtió más de 96.000 dólares para hacer un documental sobre el ex seleccionado nacional, el que finalmente no se concretó.

En la querella, que fue presentada por la abogada Leonarda Villalobos en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, se detalló que luego de que Arturo Vidal mostrara interés en un proyecto que retratara su vida, en 2024 inició conversaciones con el dueño de Pixihouse, Antonio Inostroza.

Además, detalla que hubo varias reuniones para ir concretando el proyecto, lo que incluyó la elaboración de guiones, escaletas y presentaciones formales. Incluso se habló de un nombre tentativo: KING: Arturo Vidal – En primera persona.

A la vez, como Vidal dijo que varias productoras se habían mostrado interesadas y que “el primero que llegue con la plata se queda con el proyecto”, en el escrito se afirma que Pixihouse realizó pagos a distintas sociedades ligadas al círculo de Vidal, entre ellas Haras Ill Campeone, VIBRA Marketing SpA y SPAgency SpA por un monto de más de 96 mil dólares.

Cuánto pide la productora que acusó de estafa a Arturo Vidal

Según aseveró la productora, tanto el volante de Colo Colo como su entorno no concretaron lo que se había acordado y, en abril de este año, el futbolista lanzó su podcast El Reinado de Vidal, en un formato que, de acuerdo con la acusación, era casi idéntico al que habían desarrollado.

Pixihouse estimó que el total de lo invertido en el fracasado proyecto le generó un perjuicio que supera los 200 millones de pesos.

Si bien la querella por estafa contra Arturo Vidal fue declarada inadmisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, desde la productora se confirmó que ahora acudirá a otro tribunal en lo penal.