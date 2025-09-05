Cuándo y a qué hora juega la U de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de Copa Sudamericana

Debido a que el Estadio Nacional no estará disponible, la Universidad de Chile ya tendría definido el recinto para albergar la vuelta ante los peruanos.

Tras semanas marcadas por la tensión, se confirmó que la U de Chile se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentará a Alianza Lima.

A más de dos semanas de la barbarie en Avellaneda, Conmebol falló a favor del conjunto chileno y descalificó a Independiente por los serios incidentes que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América.

Sin embargo, en el ámbito económico los azules tendrán que acatar severas sanciones, que tienen que ver con dos multas que en total suman 270 mil dólares, y además, deberá los siguientes siete partidos de local y siete de visitantes sin su público en las tribunas, lo que significará una merma económica cercana a los US$ 7 millones.

Cuándo juega la U de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Bajo este contexto, la Universidad de Chile pone su foco en Alianza Lima con el objetivo de instalarse en las semis de la Copa Sudamericana.

El duelo de ida se jugará el próximo jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los peruanos buscarán su revancha tras la polémica llave en que los azules los eliminaron de la Libertadores en 2010.

Con respecto al partido de vuelta entre la U de Chile y Alianza Lima, este será el jueves 25 de septiembre en el mismo horario.

Teniendo en cuenta que el Estadio Nacional no estará disponible debido al desarrollo del Mundial Sub 20, el recinto que asoma para recibir el cotejo sería el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la Región de Coquimbo, lo cual se deberá ratificar en los próximos días.