“Escandaloso” y “ganaron los violentos”: así reaccionaron en Argentina al fallo de Conmebol contra Independiente y la U

Independiente fue descalificado de la Sudamericana y la U de Chile avanzó a los cuartos, donde enfrentará a Alianza Lima.

Tras dos semanas marcadas por la tensión, Conmebol emitió el fallo luego de la barbarie en Avellaneda, descalificando a Independiente y otorgando el pase a cuartos de Copa Sudamericana a la U de Chile, que se medirán ante Alianza Lima.

La resolución del ente rector también incluye sanciones económicas y castigos al público de ambos clubes, que no podrán contar con su hinchada en los próximos siete partidos de local y siete de visitante.

Bajo este contexto, en Argentina reaccionaron rápidamente, destacando que esto fue un verdadero balde de agua fría para el Rojo, que esperaba castigos menos severos y que los dieran por ganadores.

En este sentido, el diario Olé escribió que “la medida definitiva cayó como una bomba en Avellaneda porque los dirigentes de Independiente esperaban un panorama más favorable. El fallo está muy lejos de cumplir con las expectativas que tenían los dirigentes de la entidad de Avellaneda y de su equipo de abogados, encabezados por Maximiliano Walker y Ariel Rek”.

La reacción de la prensa Argentina al fallo de Conmebol que descalificó a Independiente de Copa Sudamericana

Siguiendo en esa línea, Clarín informó: “Fallo durísimo. Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana y la U de Chile avanza a cuartos. El club de Avellaneda salió perjudicado por no haber cumplido con las medidas de seguridad como organizador del partido”.

Por su parte, TyC Sports deslizó una crítica al presidente del Rojo: “Néstor Grindetti consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral. Sin embargo, finalmente quedaron descalificados”.

Los periodistas que cubren el fútbol argentino también salieron al paso, criticando duramente el fallo. Uno de ellos fue Gastón Edul, reconocido por seguir a la Selección Argentina e Independiente, quien expuso: “Se decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U de Chile pase a Cuartos de Final. Un fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso. Este fallo va a ser recordado con el paso de los años”.

Otro comunicador que manifestó su molestia fue Gustavo López de ESPN, quien disparó: “Ganen el 1er partido, rompan todo en la revancha que la Conmebol te da la clasificación… vergonzoso fallo”.

Independiente de Avellaneda no se quedó atrás y publicó una insólita imagen a través de sus redes sociales. “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”, señala el posteo en el que aparece una foto de su escudo y una mancha de sangre.