Duro golpe a Azul Azul: el millonario monto que perderá la U de Chile por castigo de público en fallo de Conmebol

Son siete los partidos de local que la U tendrá que jugar a puertas cerradas en competencias internacionales, lo cual provocará una significativa merma económica.

Tras el fallo que emitió Conmebol, la U de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana luego de los serios incidentes que se registraron en Avellaneda, los cuales terminaron por descalificar a Independiente.

Si bien siguen en carrera en el ámbito internacional, en la Universidad de Chile no quedaron del todo satisfechos debido a los otros castigos que recibieron. Tanto el Rojo como los azules tendrán que jugar siete partidos de local y siete de visitante sin su público, lo cual supone un durísimo golpe a las arcas de los clubes por el tema de las recaudaciones.

A lo anterior se suman dos multas que deberá pagar la U: una de US$ 150 mil por los desmanes y otra de US$ 120 mil por reincidencia en materias de discriminación.

La millonaria cifra que dejará de percibir la U de Chile tras el castigo de Conmebol por incidentes con Independiente

Luego de que se diera a conocer el fallo, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, expuso que “si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, no podemos estar tranquilos por la sanción de jugar siete partidos sin público como locales“.

De acuerdo a la estimación que hace la concesionaria que controla a la U, considerando que a cada partido asisten aproximadamente 40 mil personas, la recaudación que se obtiene es cercana a los 900 millones de pesos por duelo, lo que si se multiplica por siete alcanzaría una cifra de $ 6.300 millones, lo que equivale a casi US$ 7 millones.

Considerando lo anterior, el timonel del cuadro universitario sostuvo que “lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana“.

Frente a esto, anunció que apelará a la resolución: “Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación, y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación“.