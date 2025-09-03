La presión que ejerce la U de Chile para que no se juegue la Supercopa si clasifican en Copa Sudamericana

La Universidad de Chile se opone a jugarla en caso de que Conmebol le otorgue el paso a cuartos, haciendo alusión a la cercanía de las fechas de los duelos. Producto de ello, amenazan con una drástica decisión.

La realización de la Supercopa entre la U de Chile y Colo Colo se ha convertido en un gran dolor de cabeza para la ANFP, producto de la oposición y la serie de condiciones que han exigido las autoridades.

Ahora que el partido de campeones de la temporada 2024 ya tiene fecha y estadio definido (14 de septiembre en el Santa Laura), uno de los clubes está evaluando pedir una nueva postergación del evento.

Se trata de la Universidad de Chile, cuya solicitud responde a la posibilidad de que Conmebol los dé por ganadores de la llave ante Independiente y jueguen los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Lo anterior, considerando que si clasifican a la siguiente fase, deberán visitar a Alianza Lima en Perú el 18 de septiembre, solo cuatro días después de la Supercopa, situación por la cual señalan que no tendrían tiempo suficiente de preparación ni descanso. En cuanto a la vuelta, esta se disputaría el jueves 25 de este mes.

La Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile nuevamente corre peligro

La oposición de los azules genera ruido en la ANFP debido a que el proceso de la venta de entradas ya está en curso y por la dificultad que supone aplazar nuevamente la fecha del Superclásico.

Otro punto clave en esto tiene que ver con la negociación que están llevando a cabo los clubes con TNT Sports para el pago de los 34 mil millones de pesos a Warner que fue ratificado por la Corte de Apelaciones este año tras el juicio.

Pese a ello, y según consigna La Tercera, la U amenaza con jugar la Supercopa con juveniles ante Colo Colo en caso de que no se postergue la definición y obtengan un resultado favorable en el fallo de Conmebol. Esto, para no arriesgar a los futbolistas titulares para la llave frente a los peruanos.