Chile vs Uruguay: a qué hora y dónde ver en vivo el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 por TV y online

La Roja enfrenta a Uruguay con el objetivo de no finalizar como colista de las Eliminatorias, y para ello, está obligada a ganar.

Chile cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre enfrentando a Uruguay, en el marco de la fecha 18.

La Roja, que está bajo la conducción de Nicolás Córdova de manera interina, viene de sufrir un derrota por 3-0 a manos de Brasil en el Maracaná, cuyo resultado lo mantuvo en el último lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos.

Por su parte, Uruguay llega a este partido con la confianza a tope luego de superar por 3-0 a Perú, cuyo marcador le permitió sellar su clasificación al Mundial de Norteamérica.

Para este duelo, la Selección Chilena sumó una nueva baja: César Pérez. El volante de Defensa y Justicia sufrió una rotura de ligamento cruzado, lo cual lo alejará de las canchas por al menos seis meses. Dicha ausencia se suma a las de Darío Osorio y Benjamín Kuscevic.

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Chile vs Uruguay por Eliminatorias 2026

El duelo de Chile vs Uruguay se jugará este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, que no estará con el aforo completo tras la sanción que le impuso FIFA.

Este encuentro, en el que La Roja buscará salir del sótano y no sellar su peor desempeño en la historia de las Clasificatorias, se podrá ver en vivo en TV abierta a través de la señal de Chilevisión, mientras que por el cable lo transmitirá ESPN.

De forma online, el cotejo lo podrás seguir por medio de Disney+, MiCHV, la página web de Chilevisión y el canal de YouTube de dicha estación televisiva.