El temor de la U femenina por disputar la Copa Libertadores en Buenos Aires: “Es difícil y triste a la vez”

La U de Chile femenina se prepara para jugar el certamen continental, donde no podrán contar con el apoyo de su gente a raíz de la sanción al club tras la barbarie en Avellaneda.

Cada vez queda menos para la Copa Libertadores Femenina 2025, donde estará presente la U de Chile, que se ilusiona con el trofeo continental.

Sin embargo, previo al evento, las Leonas deben enfrentar un duro golpe a raíz de la barbarie que ocurrió en Avellaneda, en el marco del partido del equipo masculino contra Independiente en Copa Sudamericana.

Por este hecho, la Universidad de Chile no podrá contar con el apoyo de su hinchada en Argentina producto de la sanción que impuso la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), en la cual se establece la prohibición del ingreso de fanáticos azules a los estadios de la Provincia de Buenos Aires.

Además de que dicha medida también salpica a la U femenina, otro asunto también causa preocupación en el plantel, que tiene que ver con la seguridad.

En conversación con el medio partidario, La Magia Azul, la delantera paraguaya Rebeca Fernández manifestó el sentir del camarín: “Es difícil y triste a la vez. Creo que había familias que querían ir a vernos, entonces es como que nos pongan límites en ese sentido“.

A lo que agregó: “Para nosotras también, porque no vamos a estar tranquilas teniendo a un familiar ahí, y por el simple hecho que sean chilenos, ya es un tema. Estamos un poco tristes“, haciendo alusión al temor que siente por su seguridad solo por el hecho de defender al club nacional.

En este marco, la U de Chile femenina se prepara para competir en el Grupo D de la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y la campeona del fútbol colombiano (aún por definirse entre Santa Fe y Deportivo Cali).

Dicha instancia se disputará entre el 2 y 18 de octubre dentro de la Provincia de Buenos Aires.