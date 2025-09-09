Los números de Emiliano Ramos, la joven novedad de La Roja que alista su debut ante Uruguay

Con 20 años, el extremo es uno de los dos jugadores de la Sub 20 que fueron nominados para esta doble fecha.

Con lágrimas en los ojos y entre aplausos. Así recibió las noticias de su nominación a La Roja el jugador Emiliano Ramos, extremo de 20 años de Everton de Viña del Mar, que hoy, más de dos semanas después asoma como la principal novedad para enfrentar a Uruguay en la última fecha de las Clasificatorias. Se trata de uno de los dos jugadores de la Selección Sub 20 en la nómina, junto a Iván Román.

Formado en Huracán de Arica, ciudad de la que es oriundo, tuvo un paso por las divisiones inferiores de Universidad de Chile antes de recalar a la cantera ruletera. Fue en el equipo de la Ciudad Jardín donde ha hecho sus primeras armas como profesional, debutando en Primera División en 2022 con 17 años. Desde entonces ha sumado 43 partidos oficiales, registrando cinco goles y dos asistencias.

Entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana, Emiliano Ramos ha disputado casi 1.400 minutos con Everton esta temporada, aportando dos goles y una asistencia. Este año, además, fue figura en el Sudamericano Sub 20, donde destacó con sus dos dianas ante Uruguay y Paraguay.

Ahora, con Chile fuera de cualquier opción de ir al Mundial 2026, Nicolás Córdova decidió apostar por un equipo juvenil estas últimas dos fechas donde pretende darle rodaje a él y a Román —quien ya debutó por la selección adulta ante Brasil— a solo semanas del Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país.

“Creo que me vine preparando todo este año para poder dar ese salto, así que estoy muy contento y espero afrontarlo de la mejor manera posible“, dijo Ramos al conocer su nominación, según recoge la Estrella de Valparaíso. Ahora tendrá el desafío de vestir los colores de La Roja por primera vez a nivel adulto y mostrar si puede ser una alternativa para la nueva etapa del equipo de todos.

La formación de Chile

Ramos no es la única novedad en el esquema titular de Córdova para enfrentar a Uruguay. Matías Sepúlveda aparece como otro de los debutantes, mientras que regresan algunos jugadores que buscaban su oportunidad como Lucas Assadi y Bruno Barticciotto.

De tal forma, la oncena de La Roja sería: Lawrence Vigouroux; Matías Sepúlveda, Paulo Díaz, Iván Román y Fabián Hormazábal; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Lucas Assadi; Emiliano Ramos, Bruno Barticciotto y Lucas Cepeda.

El duelo, el último de estas accidentadas Eliminatorias, será el fin de una etapa pero el inicio de otra, donde el cambio generacional no puede esperar más. Es de esa forma que La Roja se enfrentará al combinado dirigido por Marcelo Bielsa a partir de las 20:30 de este martes 9 en el Estadio Nacional.