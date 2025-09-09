VIDEO – De infarto: Bolivia accedió al repechaje tras derrotar a Brasil y ver la caída de Venezuela

Bolivia logró la hazaña al derrotar al equipo de Ancelotti en El Alto y recibir la ayuda de Colombia.

Con su victoria como visita ante Venezuela, Colombia le dio una mano a Bolivia, que clasificó al repechaje en las Clasificatorias para el Mundial 2026 tras derrotar por la cuenta mínima al Brasil de Carlo Ancelotti, en el partido disputado en El Alto.

El equipo altiplánico necesitaba el triunfo, pero también que la Vinotinto no sumara puntos, lo que finalmente se concretó y desató el carnaval entre los hinchas de la Verde.

Con el arbitraje del chileno Cristián Garay, el cuadro dirigido por Óscar Villegas salió desde el pitazo inicial en busca del gol y durante el primer tiempo se hizo con el control del juego, sin darle oportunidades a los brasileños de acercarse al arco del portero Tampe.

De esta forma, los altiplánicos llegaron a los descuentos del primer tiempo, cuando el juez sancionó penal por el derribo de Roberto Fernández en el área de la visita, tras la revisión del VAR.

Miguel Terceros fue el encargado del tiro desde los doce pasos y a los 45+4’ convirtió el único gol del encuentro.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Ancelotti intentaron llegar a la igualdad y se crearon algunas ocasiones claras, pero sus jugadores no lograron batir al portero boliviano.

Bolivia clasificó al repechaje para el Mundial 2026

Con el pitazo final de Garay se iniciaron los festejos de los hinchas tanto dentro como fuera del estadio, ya que Bolivia será el representante de la Conmebol en el repechaje mundialista, con la ilusión de repetir lo hecho por los jugadores que en 1994 jugaron el Mundial de los Estados Unidos.

Por su parte, Venezuela, que cayó como local por 6-3 ante Colombia, vio frustrado su sueño de clasificar al repechaje que podría haber llevado a la Vinotinto a su primer mundial.