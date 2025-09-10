El nuevo formato del repechaje que disputará Bolivia para ir al Mundial 2026 y el importante rol del ranking FIFA

El repechaje entregará los dos últimos cupos al Mundial de Norteamérica, donde Bolivia se ilusiona con poner fin a 32 años sin acceder al certamen.

Bolivia logró la épica y en la última fecha se instaló en el repechaje al Mundial 2026 de Norteamérica tras derrotar por 1-0 a Brasil en El Alto, desplazando a Venezuela de la séptima plaza luego de caer por 6-3 ante Colombia.

La Verde buscará decir presente en una cita mundialista después de unos largos 32 años, cuando en 1994 se metieron en el torneo reservado para los mejores, que justamente, también se realizó en Estados Unidos.

Tras una larga espera, en 2026 los Altiplánicos otra vez tendrán la oportunidad de competir en un Mundial y acompañar a Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay como representantes de Conmebol.

Mundial 2026: El nuevo formato de repechaje que tiene a Bolivia como protagonista

A diferencia de las ediciones anteriores, en las cuales el equipo de Conmebol enfrentaba a una selección de Oceanía u otra confederación, ahora el repechaje tendrá un nuevo formato, que consistirá en un mini torneo de seis equipos.

El repechaje estará compuesto por seis equipos: Bolivia (Conmebol), Nueva Caledonia (Oceanía), uno de Asia, uno de África y dos de Concacaf.

De esas seis selecciones, los cuatro conjuntos con peor ranking FIFA se medirán en dos partidos únicos. Los dos que resulten ganadores enfrentarán a los dos con mejor ranking en una final.

De esta forma, los dos ganadores de dichas llaves se instalarán en el Mundial 2026 de Norteamérica.

Lo anterior, se conocerá el próximo año, cuando se dispute el repechaje en México entre el 23 y 31 de marzo del 2026, cuyas sedes serán el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron de Guadalajara.