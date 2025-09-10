No será Nicolás Córdova: ANFP confirma nuevo entrenador para el próximo desafío de La Roja

El gerente de selecciones, Felipe Correa, dio detalles sobre la planificación de La Roja para la próxima fecha FIFA de octubre.

Tras el término de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde La Roja quedó colista de la tabla, en la ANFP ya comienzan a planificar lo que viene, y en este contexto, dieron a conocer que Nicolás Córdova no será el entrenador en los partidos de la próxima fecha FIFA, sino que otro DT asumirá el interinato.

Tras el empate sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional, el gerente de selecciones, Felipe Correa, dio detalles de los próximos desafíos que asoman en el horizonte de Chile, señalando que Sebastián Miranda tomará el mando del equipo nacional en octubre, donde se disputaría un nuevo Clásico del Pacífico.

“Tenemos un parido en octubre, en Chile, el 10 de octubre. Estamos definiendo la sede en los próximos días y lo más probable es que sea contra Perú“, partió diciendo Correa.

En este sentido, el directivo explicó que “ese partido, esperando que todavía estemos en el Mundial (Sub 20), lo más probable es que dirija Sebastián Miranda“.

A lo que añadió: “En noviembre con Perú y Rusia, dirige Nicolás (Córdova), Sebastián va a estar en Mundial Sub 17″, cuyo certamen se disputará en Qatar, donde el Equipo de Todos comparte el Grupo K con Francia, Canadá y Uganda.

Para cerrar, Felipe Correa destacó lo hecho por los dirigidos de Córdova ante Brasil y Uruguay, declarando que “estos partidos eran necesario aprovecharlos como instancia competitiva y se cumplieron objetivos importantes“.

“Primero, formar un nuevo grupo que se pudiera apuntar a próximas Eliminatorias. Segundo, que se pudiera trabajar al grupo para competir de la mejor manera y creemos que se logró. Y tercero, los debut que hubo, que son relevantes de cara a lo que viene”, cerró el gerente de selecciones.