¿Se juega la Supercopa? Esto dijo la Delegación Presidencial sobre el partido de Colo Colo y la U de Chile

La U ha mostrado una fuerte oposición a jugar el encuentro, aludiendo a su desafío continental y a las obras que se están realizando en Santa Laura.

El suspenso se ha apoderado de la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile, cuyo duelo vive horas clave para saber si se disputará este domingo en el Estadio Santa Laura.

Pese a que la ANFP ha manifestado firmemente su postura de que el encuentro se desarrolle este domingo a las 15:00 horas, en la Universidad de Chile insiste en su intención de suspender el Superclásico, aludiendo a su próxima llave en el ámbito internacional y a las obras que se están llevando a cabo en el recinto de Independencia.

En este contexto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió a los permisos y autorizaciones para que se juegue el partido que definirá al supercampeón del fútbol chileno.

Delegado Durán aseguró que “están todas las condiciones adecuadas” para que se juegue la Supercopa entre Colo Colo y la U

“Todas esas medidas que hemos ido construyendo, respecto a la composición del público, al aforo, el números de guardias privados, la coordinación con OS13 de Carabineros están todas las condiciones adecuadas para que se desarrolle el partido“, partió diciendo la autoridad.

Con respecto a las obras que se están haciendo en el Estadio Santa Laura, el delegado presidencial comentó que “estaba pendiente la situación del Estadio Santa Laura, toda vez que tenía unas obras producto de la instalación de sus torres de iluminación. Hoy se hizo una visita técnica para ver la situación del partido el sábado, esto es Unión Española con Audax Italiano y en ese marco se pudo verificar que en esas obras están avanzando completamente de acuerdo a lo planificado, razón por la cual no hay inconvenientes para la realización de la Supercopa“.

“Insisto, esto sobre la base que el organizador, la ANFP, mantiene su solicitud para ese día, en ese horario y en ese estadio. En tanto existan las condiciones de seguridad, nosotros por supuesto vamos a actuar en consecuencia“, añadió.

“El viernes en la mañana haremos la última visita. Vamos a verificar de que estén completamente terminadas las obras“, cerró el delegado presidencial metropolitano.