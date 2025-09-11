Delegación Presidencial aprobó la Supercopa: cuándo se jugará el duelo entre Colo Colo y la U

La decisión de la Delegación Presidencial de jugar la Supercopa en el estadio de Unión Española fue ratificada por la ANFP.

Tras numerosas postergaciones y pese al rechazo del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se realice, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana dio el visto bueno para que la Supercopa se dispute en el estadio Santa Laura.

Aunque se suponía que el duelo entre Colo Colo y la U de Chile marcaría el inicio de la temporada, problemas con los estadios, la negativa de municipalidades e incompatibilidades con las fechas obligaron a suspender una y otra vez el duelo entre albos y azules.

La decisión de la Delegación Presidencial de jugar el partido en el estadio de la Unión Española fue ratificada por la ANFP, aunque el recinto deportivo está con trabajos en las torres de iluminación, motivo por el cual se fijó para este domingo 14, las 15:00 horas.

Con esta decisión, los partidos de Colo Colo y la U, correspondientes a la fecha 23 de la Liga de Primera, deberán ser reprogramados.

Las críticas a la Delegación Presidencial por aprobar la Supercopa en el Santa Laura

Desde la U de Chile se reiteró su discrepancia con la resolución, tras argumentar que “no se puede jugar un partido de esta magnitud en un estadio que no está en las condiciones para hacerlo, porque está en obra (…) Me sorprende la tozudez”.

Por su parte, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, entregó sus argumentos para rechazar que se realice el partido en el Santa Laura, que apuntan esencialmente a motivos de seguridad.

En tanto, tras conocer lo resuelto, el restaurante Las Pipas de Einstein presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la ANFP, la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros, a fin de impedir que la Supercopa se dispute en el Santa Laura.

Lo anterior, ya que para el día domingo las autoridades dispusieron cierres de calles, restricciones de acceso, fuerte despliegue policial y prohibición de venta de alcohol en locales con patente vigente, lo que a juicio del restaurante afectaría su funcionamiento y le generaría millonarias pérdidas.