La decisión que pone en jaque la realización de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Los problemas en torno a la Supercopa no cesan y este viernes será un día clave para decidir si se lleva a cabo el encuentro.

Cuando todo parecía indicar que la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile finalmente se iba a jugar, aparecieron nuevos problemas para que se lleve a cabo el partido programado para este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Lo anterior, debido a una decisión que deja en vilo la realización del Superclásico, en medio de las dudas que emergen con respecto a las obras que siguen sin finalizar.

En este marco, se determinó la paralización de las obras en el reducto deportivo de Independencia, situación que dio a conocer el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, quien ha mostrado una fuerte oposición a que se realice el espectáculo.

“Las obras que se están haciendo en el lugar, que son el motivo de la discordia entre el delegado, el ministro y yo, no tienen la autorización del Consejo de Monumentos, en un lugar que es zona típica y tiene que tener autorización”, expresó a Radio Biobío.

Supercopa entre Colo Colo y la U sigue en suspenso

Por ello, el jefe comunal sostuvo que “la acción que tomamos es paralizar las obras, que no podrán continuar hasta que se regularicen y tengan el permiso del Consejo de Monumentos. A diferencia de lo que dice el delegado presidencial, son bastante incompletas. Estamos a cuatro días del partido, son cuatro fosas y solamente en una hay un avance importante”.

Frente a esto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, realizó una dura advertencia: “Si esa decisión del alcalde supone que no se puede jugar el día domingo, bueno, entonces tampoco va a poder jugar el día sábado Unión Española con Audax Italiano, porque me imagino que ha establecido alguna medida de restricción respecto del estadio en su conjunto”.

De esta forma, ambos clubes deberán estar atentos a lo que pase con la Supercopa, ya que a diferencia del resto, no jugarán este fin de semana por el Campeonato Nacional, por lo que una nueva postergación otra vez pondría en tela de juicio a quienes dirigen el fútbol chileno.