Qué es la carne halal, la particular exigencia de la selección de Australia para el Mundial Sub 20 en Chile

La selección de Australia se hospedará en la Casa del Futbolista del Sifup y deberá enfrentar a Argentina, Italia y Cuba.

Sorpresa ha causado una peculiar petición de la selección de Australia en la previa al Mundial Sub 20 Chile 2025, que se encargará de inaugurar la Casa del Futbolista, un hotel cowork que se encuentra en las instalaciones del Sindicato de Futbolistas (Sifup).

En este contexto, el tesorero del gremio, Luis Marín, comenzó entregando detalles sobre la nueva construcción que recibirá a la delegación oceánica. “El recinto quedó espectacular, con habitaciones para 24 personas ubicadas en el segundo piso, mientras que en la primera planta hay un espacio para 20 puestos de trabajo con un mesón de reuniones, sala de estar y cocina americana“, dijo en conversación con LUN.

En este marco, el ex arquero nacional dio a conocer que la selección australiana realizó una particular exigencia con respecto a la alimentación.

“En el plantel de Australia hay dos jugadores que solo comen proteínas, ya sea de vacuno o pollo, que deben estar certificadas como halal, así que hubo que buscar ese tipo de carne”, expresó.

Qué es la carne halal, la particular exigencia de la selección de Australia en la antesala del Mundial Sub 20 en Chile

En este sentido, Marín explicó que “yo no sabía lo que significaba halal y tuve que aprender. Que sea halal implica que los animales tuvieron un adecuado sacrificio. Debimos comprarla en lugares específicos, donde le ponen un sello que garantiza que el animal tuvo una alimentación diferente y en su muerte hubo oraciones“.

En detalle, el concepto Halal en árabe significa “permitido” o “lícito”. Si bien esto nace en el ámbito religioso, con el paso de los años se ha ido expandiendo y ha cobrado relevancia en la industria alimentaria.

Este tipo de productos requieren de una certificación que cubre todos los procesos, donde se exige que el sacrificio se realice conforme a unos criterios específicos que garantizan el respeto a la tradición islámica y al bienestar animal.

“Está todo listo, hablamos con el chef, que es español, y es el mismo de la selección adulta. Se coordinaron sus cuatro comidas con una nutricionista“, cerró el tesorero del Sifup con respecto a la alimentación de los jugadores oceánicos.

En el Mundial Sub 20 de Chile, la selección de Australia comparte el Grupo D con Argentina, Italia y Cuba, cuyos duelos se realizarán en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.