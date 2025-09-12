Alejandro Tabilo remonta un duro partido y avanza a semis en Guangzhou: este será su próximo rival y su nuevo ranking

El chileno se medirá ante el máximo favorito del torneo, con el objetivo de acercarse a un nuevo título en el Challenger de Guangzhou.

Alejandro Tabilo (125 ATP) sigue a paso firme en el Challenger de Guangzhou y se instaló en las semifinales del certamen tras imponerse en un apretado duelo.

La tercera raqueta nacional logró una gran remontada ante el estadounidense Nishesh Basavareddy (108°) y lo superó por 5-7,7-5 y 6-2 en dos horas y 35 minutos.

De esta forma, Tabilo continúa recuperando su nivel tras volver de su larga lesión, motivo por el cual decidió bajarse de la serie de Copa Davis que Chile disputa este fin de semana frente a Luxemburgo.

Además, con esta victoria, Jano suma 15 puntos ATP, lo que le permite ascender al puesto 118 del ranking en vivo, situación por la cual en la próxima actualización de la clasificación mundial se volverá a posicionar como el dos de Chile.

El próximo rival de Alejandro Tabilo en el Challenger de Guangzhou

En la ronda de los cuatro mejores del Challenger de Guangzhou, Alejandro Tabilo tendrá la difícil misión de enfrentar al australiano Christopher O’ Connell (89 ATP), el máximo favorito del certamen, cuyo duelo se disputará durante la madrugada de este sábado 13 de septiembre.

Para seguir toda la acción del chileno en China, lo puedes hacer de manera gratuita a través del sitio de la ATP Challenger TV, donde se transmiten todos los partidos del circuito Challenger.